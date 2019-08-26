تحرير 345 مخالفة مرافق وإشغالات وإغلاق 14 مقهى فى حملة بالغربية.. صور

نجحت مديرية الأمن بمحافظة الغربية اليوم فى شن حملة مكبرة لمواجهة الخارجين على القانون وردع المحالفين والحد من انتشار الباعة الجائلين وإغلاق المقاهي غير المرخصة على مستوى ميادين مركزي طنطا والمحلة.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن العقيد وسيم قنديل مدير مباحث المرافق والإشغالات والمقدم مصطفي النمس رئيس مباحث المرفق بالمحلة وسمنود والرائد عمرو الجزار وكيل إدارة مباحث المرافق بمركزي طنطا والمحلة بشن حملات متوالية وإزالة الأكشاك المخالفة وإغلاق المحلات التجارية ورفع اشغالات والباعة الجائلين من الميادين.



كما أسفرت الحملات الأمنية عن 345 مخالفة مرافق واشغالات ورفع 34 حاجز خرساني واغلاق 14 مقهى.



وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة وباشرت التحقيق فى الوقائع المشار اليها.

