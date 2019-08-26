مهاب سامر يحقق برونزية سلاح الألعاب الأفريقية.. ومعتز ينافس على الذهبية

ضمن مهاب سامر لاعب منتخب مصر للسلاح الحصول على الميدالية البرونزية بعد الخسارة من بطل تونس في مباراة قبل النهائي.



وتأهل مدحت معتز للمباراة النهائية بعد الفوز على بطل تونس ليكون النهائي بينهما اليوم على الميدالية الذهبية.



تنص لوائح منافسات السلاح في دورة الألعاب الإفريقية على حصول الخاسرين من قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد مراكز.



يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني كلا من ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف وإسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

