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رياضة

نجم روما يغيب عن الملاعب شهرين بسبب الإصابة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:42 م
بيروتي
بيروتي
نور عادل
تأكد نادي روما من غياب لاعبه الأرجنتيني دييجو بيروتي وذلك لمدة شهرين بسبب الإصابة، وذلك وفقًا للبيان الصادر من النادي الإيطالي اليوم.

وأصدر نادي روما بيانا عبر موقعه الرسمي يؤكد فيه أن إصابة اللاعب يوم السبت والتي على إثرها دخل اللاعب للفحص الطبي اليوم الاثنين للتأكد من حالته.

وأضاف البيان أن الفحوصات أظهرت وجود تمزق في عضلة الفخذ، وأنه من المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لمدة تصل إلى 50 يومًا.

واشار البيان إلى أن اللاعب سيبدأ في برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة في تدريبات ذئاب إيطاليا.

وغاب بيروتي عن مباراة جنوة التي انتهت بالتعادل 3-3 في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي.

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