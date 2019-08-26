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فن

بمكان غير متوقع.. محمد رمضان يكشف تفاصيل حفله الجديد

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:39 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مصطفى كرم
كشف الفنان محمد رمضان عن تقديمه حفلا جديدا آخر له باستاد القاهرة بعد نجاح حفلته الأخيرة بالساحل الشمالي.

حفل محمد رمضان الجديد
ونشر محمد رمضان فيديو له من بروفات حفلته الأخيرة بالساحل الشمالي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

محمد رمضان في استاد القاهرة
وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "من بروفات أقوى حفلة في الساحل إن شاء الله الحفلة القادمة من استاد القاهرة قريبا".

ولاقى الفيديو الذي نشره محمد رمضان ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "هتكسر الدنيا تاني" و"ربنا يوفقك".

وكان محمد رمضان قد أعلن أن حفله الأسبوع الماصي بالساحل حقق أعلى نسبة حضور في تاريخ الساحل الشمالي.

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