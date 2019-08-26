بمكان غير متوقع.. محمد رمضان يكشف تفاصيل حفله الجديد

حفل محمد رمضان الجديد

محمد رمضان في استاد القاهرة



كشف الفنانعن تقديمه حفلا جديدا آخر له باستاد القاهرة بعد نجاح حفلته الأخيرة بالساحل الشمالي.ونشرفيديو له من بروفات حفلته الأخيرة بالساحل الشمالي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.وعلقعلى الفيديو قائلا: "من بروفات أقوى حفلة في الساحل إن شاء الله الحفلة القادمة من استاد القاهرة قريبا".ولاقى الفيديو الذي نشرهردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "هتكسر الدنيا تاني" و"ربنا يوفقك".وكان محمد رمضان قد أعلن أن حفله الأسبوع الماصي بالساحل حقق أعلى نسبة حضور في تاريخ الساحل الشمالي.