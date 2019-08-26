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سعد الحريري: إسرائيل انتهكت سيادة لبنان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:58 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الاثنين، إن إسرائيل ارتكبت انتهاكا واضحا لسيادة لبنان بهجوم الطائرات المسيرة.

وأضاف الحريري أن الحكومة اللبنانية تريد تجنب انزلاق الوضع إلى تصعيد خطير.

وطالب الحريري المجتمع الدولي برفض هذا الانتهاك الصارخ.

وكان إسرائيل قصفت أهدافا تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة الضاحية، كما قصفت أهدافا اخرى على الحدود اللبنانية السورية.

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