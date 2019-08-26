بوسة ترامب الغريبة لـ ميركل تثير الجدل في قمة القبلات .. فيديو

نشرت صحيفة ديلى ميرور البريطانية مقطع فيديو طريفا كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى قمة السبع.



لتتصدر تلك اللقطة منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول القبلة الغريبة والطريفة لميركل من قبل ترامب، أثناء التقاط الصورة الجماعية الرسمية لقادة الدول المشاركين في قمة السبع.



وبدت قبلة ترامب لميركل كأنها على الأنف لا على الوجه، ليلقى وابلًا من السخرية فى الساعات الماضية، حيث انهالت التعليقات الساخرة على القبلة.



وعلق أحد الرواد قائلًا "فمة القبلات"، منتقدًا بطريقة طريفة تعدد القبلات بين الجميع فى تلك القمة.





