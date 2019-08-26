ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بوسة ترامب الغريبة لـ ميركل تثير الجدل في قمة القبلات .. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:06 م
ترامب و ميركل
ترامب و ميركل
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميرور البريطانية مقطع فيديو طريفا كان قد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى قمة السبع.

لتتصدر تلك اللقطة منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول القبلة الغريبة والطريفة لميركل من قبل ترامب، أثناء التقاط الصورة الجماعية الرسمية لقادة الدول المشاركين في قمة السبع.

وبدت قبلة ترامب لميركل كأنها على الأنف لا على الوجه، ليلقى وابلًا من السخرية فى الساعات الماضية، حيث انهالت التعليقات الساخرة على القبلة.

وعلق أحد الرواد قائلًا "فمة القبلات"، منتقدًا بطريقة طريفة تعدد القبلات بين الجميع فى تلك القمة.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببغاء يثير ضجة على الإنترنت بسبب رقصته..فيديو

جدول أعمال حافل لقمة الـ 7 الصناعية ببيارتيز الفرنسية بمشاركة السيسي

ماكرون وبريجيت يستقبلان زعماء مجموعة السبع في منارة بياريتز.. شاهد

بث مباشر.. ترامب يلتقي ميركل على هامش قمة مجموعة الدول السبع

ترامب: نحترم الصين وعقدنا اتفاقيات كثيرة معهم

ترشيحاتنا

الذهب لا يصدأ.. جماهير الأهلي والزمالك لـ شيكابالا: هتكون أحسن لاعب في مصر

القصة كاملة.. ماذا عن إلغاء الهبوط ونزع لقب الدورى من الأهلى؟

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

وزير التموين يعلن أماكن إقامة هايبر لولو في مصر

أداء بطولى.. منتخب مصر لكرة اليد يحقق ريمونتادا قوية أمام نيجيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها