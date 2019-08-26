مقتل أحد عناصر الحرس الثوري بشمال غرب إيران

ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء على تويتر أن عضوا بالحرس الثوري الإيراني قتل في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق اليوم الاثنين.



وقالت الوكالة إن عضو الحرس "اغتيل" في بلدة بيرانشهر. ولم تخض في تفاصيل من نفذ الهجوم.



وتقع اشتباكات متكررة في غرب إيران بين قوات الأمن التابعة للجمهورية الإسلامية وجماعات كردية إيرانية مسلحة يتمركز معظمها في العراق، ومنها حزب الحياة الحرة لكردستان الذي تتهمه طهران بأن له صلات بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.