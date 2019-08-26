جبروت مصرية.. سيدة تتعصب على زوجها الكويتي فتكسر أنفه

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الاثنين، أن سيدة مصرية استقوت على زوجها الكويتي، واعتدت عليه بالضرب، بسبب خلافات زوجية.



وأشارت الصحيفة إلى أن اعتداء السيدة على زوجها أسفر عن إصابته بكسر في الأنف، ما دفعه إلى تسجيل جناية اعتداء بالضرب بحقها.



وأوضحت أن الزوح تقدم إلى أحد المخافر في محافظة حولي ووجهه تملؤه اللفافات الطبية، ,قدم تقريرًا طبيًا يفيد بتعرضه لإصابات في الوجه وكسر في الأنف، وعندما سأله رجال الأمن عن هوية الفاعل، أجاب بأنها زوجته، شريكة حياته.



ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن الزوج روى للأمنيين أنه دخل في خلافات مع شريكة حياته، وهي مصرية في منزلهما، ولما احتدم الخلاف وغضبت الزوجة، اعتدت عليه بالضرب القاسي، ما أدى إلى إصابته في الوجه.



وأوضح المصدر أنه تم تصنيف القضية على أنها جناية اعتداء بالضرب بسبب خطورة الإصابات التي تعرّض لها الزوج، وأحيلت القضية للتحقيق، وجار ضبط الزوجة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.