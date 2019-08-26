ألعاب القوى بـ الأهلي تشارك في بطولة القاهرة.. الخميس

تستعد فرق ألعاب القوى بالنادي الأهلي، بقوة للمشاركة في بطولة منطقة القاهرة، التي تقام يوم الخميس القادم بالمركز الأوليمبي بالمعادي في مختلف سباقات ومنافسات ألعاب القوى.



ويمثل الأهلي في البطولة 130 لاعبًا ولاعبة، مقسمين إلى 70 لاعبا تحت 18 سنة، و60 لاعبا من المرحلة الأولي/ رجال وسيدات.



ويقود جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي، الكابتن ياسر داوود رئيسا للجهاز والمدير الفني، وعادل علي أبو بكر المدير الإداري، وليد عبد الوهاب أخصائي طبي، ووائل عبد العظيم إداري.



