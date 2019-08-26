دار الافتاء تحدد موعد رأس السنة الهجرية

يتساءَل كثيرون عند موعد رأس السنة الهجرية وذَكر خبراء الفلك أنه سيكون يوم السبت المقبل أول أيام شهر المحرم، ورأس السنة الهجرية الجديدة لعام 1441هـ.





وتستطلع دار الإفتاء هلالَ شهرِ المحرم لعام 1441هـ بعد غروب شمس يوم الجمعة المقبل 29 من شهر ذي الحجة، الموافق 30 أغسطس من عام 2019م، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.





وأكدت دار الإفتاء في بيان أنه سيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية وموعد بداية السنة الهجرية على صفحة «فيسبوك» الرسمية لدار الإفتاء المصرية وكذلك على الموقع الرسمي لها.





لماذا نحتفل بالهجرة النبوية في رأس السنة الهجرية وليس ربيع الأول، قالت الإفتاء إن الهجرة النبوية كانت في شهر ربيع الأول، وأن سبب الاحتفال بها في شهر المحرم، هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة.





واستندت الإفتاء إلى ما يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 268، ط. دار المعرفة): وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ".