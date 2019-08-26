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داخل على 59 سنة.. سر جمال ورشاقة مصطفى فهمى.. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:44 م
مصطفى فهمي
مصطفى فهمي
هاني حسين
قال الفنان مصطفى فهمي، إنه يسير على نظام غذائي معين يتناسب مع عمره، مضيفا:" كل مرحلة عمرية ولها نظام غذائي خاص بها".

وأضاف مصطفى فهمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" أنا لا أحب الأكل بكثرة، ولا أحب الطعام المليء بالدهون، ولكني أحب الساندويتشات".

وتابع مصطفي فهمي:" منعا للسمنة قررت اتباع نظام غذائي معين مناسب مع عمري"، وكشف مصطفى فهمي عن عمره، قائلا:" انا داخل على 59 سنة".

وأكمل مصطفى فهمي:" أمارس رياضة التنس بانتظام، وأخرج أي طاقة سلبية عن طريق الرياضة، وأحب البحر والشمس".

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