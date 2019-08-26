داخل على 59 سنة.. سر جمال ورشاقة مصطفى فهمى.. فيديو

قال الفنان مصطفى فهمي، إنه يسير على نظام غذائي معين يتناسب مع عمره، مضيفا:" كل مرحلة عمرية ولها نظام غذائي خاص بها".



وأضاف مصطفى فهمي في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" أنا لا أحب الأكل بكثرة، ولا أحب الطعام المليء بالدهون، ولكني أحب الساندويتشات".



وتابع مصطفي فهمي:" منعا للسمنة قررت اتباع نظام غذائي معين مناسب مع عمري"، وكشف مصطفى فهمي عن عمره، قائلا:" انا داخل على 59 سنة".



وأكمل مصطفى فهمي:" أمارس رياضة التنس بانتظام، وأخرج أي طاقة سلبية عن طريق الرياضة، وأحب البحر والشمس".

