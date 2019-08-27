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فن

شاهد.. رولا سعد تطرح برومو كليب أغنية دكان شلاطة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:06 ص
رولا سعد
رولا سعد
أحمد إبراهيم
نشرت المطربة اللبنانية رولا سعد البرومو الدعائى لكليب اغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تمهيدا لطرحه خلال الايام القليلة المقبلة.

وتضمنت كلمات الأغنية التي ظهرت في البرومو :"أنا دكان شلاطة ماشية تاتا، جايبة حاجة ساقعة وفي إيدي شيوكلاته".

وكان أنهى المخرج السينمائي ايهاب عبد اللطيف تصوير احدث الكليبات الغنائية للمطربة اللبنانية رولا سعد بعنوان "دكان شلاطة"، الأغنية تقدم باللهجة المصرية وتنتمي إلى نوعية المقسوم الشعبي وهي من كلمات/ فضل الراوي وألحان/ بينو وتوزيع/ رامي، وتقول كلماتها: ماشية تاتا تاتا.. جايبة حاجة ساقعة.. وفي ايدي الشوكولاتة.

وقد أعرب المخرج إيهاب عبد اللطيف عن سعادته بالتعاون الثاني مع نجمة لبنان رولا سعد بعد إخراجه كليب "اتقدم يا فرعون" دعما منها للمنتخب المصري في البطولة الأفريقية والتي اقيمت الشهر الماضي بالقاهرة.

وصرح إيهاب أنه قام بتجهيز ديكور خاص لحارة شعبية ذات ألوان مبهجة داخل ستوديو العدل جروب بضواحي الهرم ليتم تصوير الكليب بها والذي من المقرر عرضه على جميع القنوات الموسيقية خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف إيهاب أن "رولا" تقوم بتجسيد شخصية فتاة من حارة شعبية، تعول مجموعة من الأطفال لذلك تقرر العمل في دكان شلاطة والذي يمدها بالمشروبات الغازية والشوكولاتة لتبيعها داخل أتوبيسات النقل العام لترطيب الجسم وتقليل عطش الناس في الحر.

جدير بالذكر أن المخرج إيهاب عبد اللطيف قد أنهى مؤخرا تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "دفع رباعي" والذي ينتظر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

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