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رياضة

شاهد.. ماذا فعل سعد سمير مع مشجع أهلاوي تعرض لبتر قدميه

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:56 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
زار سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، مشجع النادي محمد سمير المراكبي، الذي تعرض لحادث عقب مباراة اطلع بره بطل جنوب السودان، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض المشجع لبتر قدميه عقب تعرضه للحادث خلال عودته إلى منزله بعد انتهاء المباراة.

وقال "سمير المراكبي" والد مشجع النادي الأهلي، في تصريحات لقناة النادي: " محمد الشناوي حارس المرمى تحدث هاتفيا مع ابني للاطمئنان عليه، وسعد سمير زاره وجلس معاه ساعتين في المستشفى".
شاهد.. ماذا فعل سعد سمير مع مشجع أهلاوي تعرض لبتر قدميه
شاهد.. ماذا فعل سعد سمير مع مشجع أهلاوي تعرض لبتر قدميه
شاهد.. ماذا فعل سعد سمير مع مشجع أهلاوي تعرض لبتر قدميه
شاهد.. ماذا فعل سعد سمير مع مشجع أهلاوي تعرض لبتر قدميه

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