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بطل مصر في السباحة يطالب بدعم الأبطال ماديا في مختلف الرياضيات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:35 ص
السباح على خلف الله
السباح على خلف الله
حمزة شعيب
أكد علي أحمد محمود علي خلف الله، أسرع سباح في مصر، والحاصل على الميدالية الذهبية للسباحة في بطولة الألعاب الأفريقية، أن المنافسة فى هذه البطولة لم تكن سهلة، وكان هناك تحديا كبيرا، خاصة مع جنوب أفريقيا.

وأشار علي أحمد محمود علي خلف الله، أسرع سباح في مصر، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر "سى بى سى"، مساء الإثنين، إلى أنه كان يتدرب فى النادى الأهلى وهو فى السادسة من عمره، ثم سافر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته، وانضم للمنتخب فى 2015، وكانت هذه المشاركة هي الأولى بهذا الحجم.

وشدد علي أحمد محمود علي خلف الله، أسرع سباح في مصر، على ضرورة دعم الأبطال ماديًا وإعلاميًا، مضيفًا:" يجب أن تكون هناك متابعة حقيقية من اللجنة الأولمبية والاتحاد ليدركوا ما يتم، ويساعدوا اللاعبين فى التأهيل للبطولات الكبرى وصنع الإنجازات، وسنكمل المشوار ونسعى لتحقيق بطولات عالمية".

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