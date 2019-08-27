ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامو زين يطرح ورد البستان عبر تطبيق أنغامي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:07 ص
سامو زين
سامو زين
سعيد فراج
طرح الفنان سامو زين، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "ورد البستان" عبر تطبيق أنغامي للموسيقى والغناء، وذلك قبل طرح كليب الأغنية عبر يوتيوب.

وعلى جانب آخر، حقق كليب «حب حب» لـ سامو زين، 2 مليون و925 ألف مشاهدة، مقتربًا من 3 ملايين، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، وهو من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.

وتقول كلمات أغنية حب حب لـ سامو زين: "اسمي تغير لأجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، ما أتنفس من دونك يا انفاسي، وبكلبي تغير صوت الكلب، والطب طب صارت حب حب، اي عادي لا تستغرب".

يُذكر أن آخر أعمال سامو زين، كانت أغنية "الأسطوانة المشروخة" وهي من كلمات: أحمد علي موسى، وألحان: مدين، وتوزيع: طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير "لو عمري يرجع".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامو زين يطرح كليب أغنيته الجديدة حب حب .. فيديو

حب حب لـ سامو زين تصل لـ المليون الأول ..فيديو

كليب حب حب لـ سامو زين يصل لـ 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

كليب حب حب لـ سامو زين يصل لـ 2.13 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

كليب حب حب لـ سامو زين يصل لـ 2.27 مليون مشاهدة.. فيديو

شاهد.. سامو زين يطرح الاعلان الرسمى لـ كليب ورد البستان

ترشيحاتنا

عدلي القيعي يفجر مفاجأة: الأهلي لم يتسلم درع الدوري حتى الآن.. ولا نعلم مصيره؟

رانيا علواني كانت متفقة معايا.. تامر أمين يكشف المستور في أزمة وقفه

عدلى القيعى يكشف الموقف النهائى لسحب درع الدورى من الأهلى

متى تقوم الساعة؟ .. الأزهر يوضح إجابة رسول الله على السائل

خلال لقائهما.. أحمد موسى: ترامب اشتكى لـ السيسى من الإعلام الأمريكي

بعد زيادتها.. ننشر اللائحة الجديدة لـ أسعار خدمات الإسعاف ..مستندات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مر الأجيال يخطف الأنظار في مهرجان القلعة.. صور

قبعة الشيف وجامب سوت.. حلا شيحة بـ إطلالة غريبة على انستجرام

عاملة نادية لطفى.. دنيا سمير غانم بـ إطلالة أبيض وأسود