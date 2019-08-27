سامو زين يطرح ورد البستان عبر تطبيق أنغامي

طرح الفنان سامو زين، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "ورد البستان" عبر تطبيق أنغامي للموسيقى والغناء، وذلك قبل طرح كليب الأغنية عبر يوتيوب.



وعلى جانب آخر، حقق كليب «حب حب» لـ سامو زين، 2 مليون و925 ألف مشاهدة، مقتربًا من 3 ملايين، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، وهو من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.



وتقول كلمات أغنية حب حب لـ سامو زين: "اسمي تغير لأجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، ما أتنفس من دونك يا انفاسي، وبكلبي تغير صوت الكلب، والطب طب صارت حب حب، اي عادي لا تستغرب".



يُذكر أن آخر أعمال سامو زين، كانت أغنية "الأسطوانة المشروخة" وهي من كلمات: أحمد علي موسى، وألحان: مدين، وتوزيع: طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير "لو عمري يرجع".



