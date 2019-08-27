شاهد.. اطلالة مثيرة لـ أسماء شريف منير

نشرت الاعلامية اسماء شريف منير، صورة جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام.وظهرت اسماء شريف منير بـ اطلالة مثيرة؛ ولاقت الصورة إعجاب كبير من الجماهير وجاءت تعليقات بعضهم كالاتى :بحبك جدا - القمر منورة - ما شاء الله عسلوحول مصير برنامج " أنا وبنتي " الذي تقدمه بالاشتراك مع والدها الفنان شريف منير، أكدت أسماء عبر انستجرام، أن البرنامج تم تصوير 3 مواسم منه، وسيعود إلى الشاشة في سبتمبر المقبل.