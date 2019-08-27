افتتاح دورة المهارات الحياتية بكلية زراعة جنوب الوادي

افتتحت كلية الزراعة بقنا، فعاليات الدورة التدريبية الأولى الخاصة بالمهارات الحياتية، بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري "إيبت"، بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى.



وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بتواجده في كلية الزراعة والتي تعد كلية رائدة من كليات الجامعة في الانفتاح على المجتمع المدنى، مؤكدًا على ضرورة استفادة الطلاب من مثل هذه الدورات حتى يتم الوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل.



وأشاد الدكتور عصام الدين عبد الهادي- عميد كلية الزراعة، بالمشروع الذى يمضى قدمًا معتمدًا على هذا النجاح في خلق مجتمعات قادرة على التكيف والتصدي لأي تحديات من أجل مستقبل أفضل، مضيفًا بأن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير وتحسين مهارات طلاب وخريجي كلية الزراعة لتتواءم مع متطلبات سوق العمل.



وأكد الدكتور وليد بسام- مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، بأنه يتم تنفيذ البرنامج التدريبي على ثلاث محاور وهى تنمية المهارات الشخصية للطلاب وشباب الخريجين وعمل دورات تدريبية فنية متخصصة وربط شباب الخريجين بسوق العمل المتمثل في شركات التصنيع الغذائي ومراكز تجميع الخضر والفاكهة وشركات التصدير والمزارع الكبرى بهدف توظيفهم.



