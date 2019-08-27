ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح دورة المهارات الحياتية بكلية زراعة جنوب الوادي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:07 م
كلية الزراعة بجنوب
كلية الزراعة بجنوب الوادي
يوسف رجب
افتتحت كلية الزراعة بقنا، فعاليات الدورة التدريبية الأولى الخاصة بالمهارات الحياتية، بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري "إيبت"، بحضور الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بتواجده في كلية الزراعة والتي تعد كلية رائدة من كليات الجامعة في الانفتاح على المجتمع المدنى، مؤكدًا على ضرورة استفادة الطلاب من مثل هذه الدورات حتى يتم الوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل.

وأشاد الدكتور عصام الدين عبد الهادي- عميد كلية الزراعة، بالمشروع الذى يمضى قدمًا معتمدًا على هذا النجاح في خلق مجتمعات قادرة على التكيف والتصدي لأي تحديات من أجل مستقبل أفضل، مضيفًا بأن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير وتحسين مهارات طلاب وخريجي كلية الزراعة لتتواءم مع متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور وليد بسام- مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، بأنه يتم تنفيذ البرنامج التدريبي على ثلاث محاور وهى تنمية المهارات الشخصية للطلاب وشباب الخريجين وعمل دورات تدريبية فنية متخصصة وربط شباب الخريجين بسوق العمل المتمثل في شركات التصنيع الغذائي ومراكز تجميع الخضر والفاكهة وشركات التصدير والمزارع الكبرى بهدف توظيفهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ختام نموذج محاكاة الجامعة المصرية فى نسخته الثالثة بجامعة جنوب الوادى

افتتاح مبنى جديد بمدن جامعة جنوب الوادى وتخصيص الدور الأول لتسكين ذوى الاحتياجات الخاصة

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادى تزور أكاديمية الشباب

مفاجآت سارة بجامعة القاهرة العام القادم.. 280 برنامجا جديدا بمختلف الكليات.. برامج متطورة ونظام تعليمي حديث.. وإجراءات للتحول لجامعة الجيل الثالث واستقطاب الوافدين

ترشيحاتنا

الدولار يسجل 16.61 جنيه.. تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27-8-2019

موعد مباراة مصر ونيجيريا في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم لناشئي كرة الطائرة

تعبان يا همام.. رحلة صبري سعد من مصر إلى العالمية: فخور بـ بلدي وافتقدها دائما

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

علي جمعة يكشف عن 3 أذكار تغسل كل ذنوبك ومعاصيك فورا

رحيل الفنانة المغربية أمينة رشيد بعد صراع مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ضيق وجرئ.. رانيا يوسف بإطلالة يوم الثلاثاء

أثارت ضجة كبيرة.. 20 إطلالة لـ فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

توب تحت الفستان.. سالي عبد السلام تستر المكشوف