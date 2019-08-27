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حوادث

سائق يمزق جسد صاحب محل بالمطواة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:58 ص
صورة أرشيفية - متهمين
صورة أرشيفية - متهمين
إبراهيم الهوارى
مزق سائق جسد صاحب محل علافة بالمطواة وإصابته بجرح بالصدر واشتباه نزيف بالبطن والصدر على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة بالخصوص.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص يفيد تلقيه إشارة من مستشفى المطرية العام بوصول "إبراهيم ع ع" 40 سنة صاحب محل علافة مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمني وأخر من الجهة اليسرى وجروح قطعية متفرقة بالجسم واشتباه نزيف بالبطن والصدر وتم حجزه للعلاج.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم جاره "محمد ص. م" شهرته إينو، 31 سنة سائق بالتعدي عليه أثناء تواجده داخل محل الأعلاف ملكه الكائن بذات الناحية على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته وفر هاربا.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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