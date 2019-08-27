عقب تداول الفيديو على فيس بوك.. ضبط صاحب سيارة المنصورة منزوعة اللوحات

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط طالب بالمنصورة لقيامة بنزع لوحات سيارته ووضع لوحة خشبية مكانها.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورا لسيارة ملاكى، وقيام قائدها بنزع اللوحة المعدنية الخلفية لها ووضع لوحة خشبية مدون عليها "كلمة" باللغة الإنجليزية، والسير بها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة المشار إليها، حال سيرها بدائرة قسم أول المنصورة ، وتبين أنها تحمل لوحة معدنية أمامية، كما تم ضبط قائدها "طالب، 21 سنة، مقيم بندر طلخا).