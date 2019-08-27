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محافظات

محافظ كفر الشيخ: افتتاح مصنع تدوير القمامة بسيدي سالم الشهر المقبل

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:14 م
محافظ كفرالشيخ
محافظ كفرالشيخ
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، افتتاح تطوير مصنع تدوير القمامة بسيدي سالم خلال الشهر المقبل مشيرًا إلى أن الهدف هو تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن هذا يأتي ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفرالشيخ، وفي إطار جهود وزارة البيئة في دعم المحافظات والنهوض بمنظومة النظافة العامة ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة والبلدية، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل الصحفيين والإعلاميين، والتي عقدت اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشارى التنفيذى للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ونائب رئيس فريق العمل البرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ، والمهندس صفوت سليمان، استشارى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة. 

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم دعم تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بكفر الشيخ بكل الإمكانات اللازمة، وأن المحافظة تؤدي كافة الالتزامات من جانبها في إطار كامل من التعاون مع وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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