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اقتصاد

المالية: دراسة حوافز جمركية لتعميق المكون المحلي في مستلزمات إنتاج السيارات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:23 م
صدى البلد
محمد يحيى
أعلنت وزارة المالية أنه جار حاليًا دراسة عدد من الحوافز الجمركية؛ بهدف تعميق المكون المحلى فى مستلزمات إنتاج صناعة السيارات، بحيث تتم زيادة نسب التخفيض الجمركى للصناعات المغذية للسيارات، كلما زادت نسبة المكون المحلي فى المنتج المستورد.

وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن الحوافز الجمركية التى يجرى دراستها تتضمن أيضًا تشجيع استيراد الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، للاستفادة من الاحتياطيات المتوفرة من الغاز الطبيعي؛ بما يُسهم فى تقليل استيراد الوقود التقليدى الذى يُكبد موازنة الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة، وذلك فى إطار خطة الحكومة نحو التوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأكدت الوزارة أن الحكومة تسعى لاستثمار التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعى فى تعميق التصنيع المحلى؛ بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والمينى باصات الجديدة فى مصر؛ بما يُسهم فى دعم الصناعة الوطنية.

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