غلق وتشميع 16 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بأسيوط

وجه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منشأة طبية غير مرخصة، مؤكدًا لا تهاون مع المخالفين وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطن.



وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط تم توجيه فريق متخصص من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتنسيق مع عدد من الإدارات الصحية بمراكز المحافظة لتكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية والعيادات والمستشفيات الخاصة للتأكد من ترخيص تلك المنشآت وحصولها على التصاريح اللازمة حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين وضمانًا لجودة الخدمات المقدمة لهم.



وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 16 منشأة طبية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لحين إتمام الإجراءات القانونية للترخيص وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ومراعاة لشروط السلامة المهنية.