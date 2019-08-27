ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 16 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بأسيوط

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:24 م
صدى البلد
إيهاب عمر
وجه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي منشأة طبية غير مرخصة، مؤكدًا لا تهاون مع المخالفين وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطن.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط تم توجيه فريق متخصص من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتنسيق مع عدد من الإدارات الصحية بمراكز المحافظة لتكثيف الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية والعيادات والمستشفيات الخاصة للتأكد من ترخيص تلك المنشآت وحصولها على التصاريح اللازمة حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين وضمانًا لجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 16 منشأة طبية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لحين إتمام الإجراءات القانونية للترخيص وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ومراعاة لشروط السلامة المهنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط كمية من الأدوية الممنوعة والمنتهية الصلاحية والمهربة بأسيوط

غلق وتشميع 20 منشأة طبية بمركز ديروط لعدم حصولها على تراخيص التشغيل

١٨ منشأة صحية وإنذار ٦١ فى حملة تفتيشية بمراكز ومدن أسيوط

غلق 6 منشآت غذائية غير مرخصة وإعدام منتجات فاسدة في الشرقية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يكشف عن اسم المدرب الجديد.. فيديو

وفد الأهلي يجتمع بـ وكيل مدرب برازيلي.. والإعلان الرسمي خلال ساعات

ضعى الإسبرين فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

تحد جديد.. مهاجم الزمالك السابق ينضم إلى حرس الحدود ..صور

مرتضى منصور يعلق على مطالب الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد الكرة

الحكومة تنفي منح العاملين بالدولة إجازة رأس السنة الهجرية الأحد بدلا من السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بدلة كلاسيك اوف شولدر.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

مكشوف البطن والجوانب.. درة بإطلالة مثيرة بالأحمر الفاقع

بـ البكيني.. منة فضالي لجمهورها: إذا أصابهم الصداع فسيجعلهم قلقين أكثر من خبر وفاتك