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فن

مصطفى شعبان ينعى الممثلة أمينة راشد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:42 م
مصطفي شعبان
مصطفي شعبان
شيرى نبيل
حرص النجم مصطفي شعبان علي نعي الممثلة المغربية أمينة راشد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق مصطفى شعبان على الصورة: "بكل الحزن أنعى الفنانة المغربية القديرة والأستاذة أمينة رشيد.. اللهم أرحمها و أعن أهلها على الصبر والسلوان".

من ناحية أخرى، توفيت الممثلة المغربية القديرة أمينة رشيد، أمس الإثنين عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض وتقام جنازتها اليوم بمدينة الدار البيضاء.

وتعتبر أمينة رشيد من رائدات المسرح والتليفزيون والسينما في المغرب، حيث قدمت أكثر من 3000 عمل إذاعي بين مسرحيات وتمثيليات ومسلسلات وغيرها، وأكثر من 600 عمل تليفزيوني.

كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية من أشهرها "البحث عن زوج امرأتي" لمحمد عبدالرحمن التازي عام 1993، و"للا حبي" لنفس المخرج 1996 و"مصير امرأة" لحكيم نوري 1998، و"فيها الملح والسكر وما بغاتش تموت" لحكيم نوري 2000، و"ملائكة الشيطان" لأحمد بولان، و"القلوب المحترقة" لأحمد المعنوني 2007.

أما عن آخر ظهور لها، فكان في 23 يوليو الماضي، خلال حفل تكريمها في مهرجان سينما الشاطئ بمدينة الهرهورة.

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