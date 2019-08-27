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رياضة

هل يفعلها مع المقاصة.. ماذا قدم ميدو فى تاريخ مبارياته أمام الزمالك؟

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:58 م
أحمد حسام ميدو مدرب
أحمد حسام ميدو مدرب مصر المقاصة
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة قوية مع مصر المقاصة غدا، الأربعاء، بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2018 /2019.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى تمام الساعة الثامنة مساء غد، وستتم إذاعتها عبر قناتى أون سبورت ونايل سبورت.

وتعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة واحدة من أقوى المباريات فى ظل المنافسة الكبيرة والشراسة التى دائما ما تظهر عليها لقاءات الفريقين فى السنوات الأخيرة الماضية.

ويزيد من صعوبة مواجهة الزمالك تواجد أحمد حسام ميدو، ابن القلعة البيضاء، على رأس القيادة الفنية للفريق الفيومى والذى يعد واحدا من المدربين الشباب لكرة القدم المصرية.

ويسعى ميدو إلى تحقيق انتصاره الأول كمدرب على الزمالك ، حيث سبق وأن التقى مع الأبيض فى 3 مواجهات من قبل ، المباراة الأولى أمام الزمالك كان ميدو مديرا فنيا لوادى دجلة وانتهت بالتعادل بهدف لكل منها .

ونجح الزمالك فى تحقيق أول انتصار على ميدو كمدير فنى عندما كان يقود وادى دجلة فى الدور الثانى موسم 2017/2018 وانتهت المباراة بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف .

والتقى ميدو مع الزمالك مجددا فى قيادته لوادى دجلة وانتهى اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية أهداف دون رد.

وكان الصربى ميتشو أعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة غدا وجاءت كالآتى:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمدي النقاز.

في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي – محمود عبد الرزاق شيكابالا – محمد أوناجم - محمد عنتر - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - كريم بامبو.

في خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد.

بينما جاءت قائمة مصر المقاصة لمواجهة الزمالك كالآتى:

اختار أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق المقاصة، 21 لاعبا للمباراة وهم: أحمد عادل عبد المنعم - محمود حمدي - محمد كوكو لحراسة المرمى عصام صبحي - أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - أحمد محسن - مصطفى شبيطة - صلاح ريكو – خالد اوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد إبراهيم - صلاح عاشور - اودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح أمين - عمرو مرعي.

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