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رياضة

استعدادا لدوري القسم الثاني.. طهطا يلتقي أسمنت أسيوط وديا غدا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:16 م
نادي طهطا
نادي طهطا
رباب الهواري
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بنادى طهطا، بقيادة بركات إبراهيم المدير الفنى، اللعب أمام أسمنت أسيوط وديا، غدا في الرابعة عصرا على ملعب نادى طهطا ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وقال هيثم جمعة، عضو مجلس الادارة، لـ" صدى البلد" إن مباراة الفريق الودية أمام أسمنت أسيوط تعد فرصة جيدة أيضا واحتكاك قوى للاعبين.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعي للدفع باللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم وكذلك الاطمئنان والوقوف على مستوى اللاعبين.

ونجح نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.

وجاء التعاقد مع بركات إبراهيم بعد فشل المفاوضات مع نجم الأهلي ياسر ريان وإكرامي عبد العزيز وإبراهيم شبانه

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