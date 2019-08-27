التعليم العالي: إتاحة الكليات التكنولوجية الجديدة للشهادات الفنية تحقيقا لأهداف 2030

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم السبت 17 أغسطس، موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2019، لتسجيل رغبات الطلاب، والذي يستمر حتى يوم السبت الموافق 31 /8 /2019، ونستعرض في هذا التقرير خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2019.



وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى.



وأضاف عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، مشيرا إلى أنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتدادا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030:



1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.



2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).



3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.