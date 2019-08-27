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محافظات

محافظ البحيرة يفتتح الوحدة المحلية لقرية الربدان بشبراخيت.. صور

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:30 م
اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
جمالات الدمنهوري
واصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة جولته التفقدية للمشروعات الخدمية بمركز شبراخيت في إطار الجهود المبذولة لرصد احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة التي تمس احتياجاتهم اليومية والعمل علي تلبية تلك الاحتياجات بالتنسيق مع كافة الجهات من الوزارات والهيئات المعنية.

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المبني الإداري للوحدة المحلية لقرية الربدان بشبراخيت حيث تم إحلال وتجديد المبني والمقام على مساحة 480 م² وهو مكون من ثلاثة أدوار (دور أرضى ودورين علويين) بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه.

ووجه بتحرير محضر ضد صاحب مزرعة خاصة لوجود أعمدة وأسلاك كهربائية متهالكة كما يوجه بمنع وقوف التكاتك أمام موقف سيارات شبراخيت الدفراوى.

تلاحظ للمحافظ البحيرة خلال تفقده لوحدة صحة قرية زمزم وجود عدد 5 أعمدة كهرباء متهالكة ومائلة، بالإضافة إلى أن الأسلاك الكهربائية فى حالة سيئة خاصة لأحد المواطنين صاحب أحد المزارع على طريق فرعى متفرع من طريق زمزم المؤدى للوحدة الصحية.

وفى طريقه لافتتاح مكتب تموين شبراخيت قام بالمرور على موقف سيارات شبراخيت ( الدفراوى - دسوق ) حيث تلاحظ انتشار سيارات التوك توك أمام الموقف وعلى الفور كلف رئيس مدينة شبراخيت ومسئولى الموقف بمنع وقوف التكاتك والسيارات الغير مرخصة بالموقف.

واستمع المحافظ لعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واطمأن منهم على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب وعدم وجود أى مشاكل أو معوقات خاصة بخطوط السير.
محافظ البحيرة يفتتح الوحدة المحلية لقرية الربدان بشبراخيت.. صور
محافظ البحيرة يفتتح الوحدة المحلية لقرية الربدان بشبراخيت.. صور
محافظ البحيرة يفتتح الوحدة المحلية لقرية الربدان بشبراخيت.. صور
محافظ البحيرة يفتتح الوحدة المحلية لقرية الربدان بشبراخيت.. صور
محافظ البحيرة يفتتح الوحدة المحلية لقرية الربدان بشبراخيت.. صور

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