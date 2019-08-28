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على أنغام وسافري يا أحزان لـ وردة الجزائرية احمد جمال يشعل حفلات القلعة.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:55 ص
احمد جمال
احمد جمال
مصطفى كرم
شارك الفنان احمد جمال جمهوره فيديو غنائي من حفلته مساء أمس بقلعة صلاح الدين الأيوبي من مهرجان حفلات القلعة الذي تقيمه وزارة الثقافة المصرية.

وظهر احمد جمال الفيديو وهو يغني للفنانة الجزائرية وردة علي انغام اغنية "وسافري يا أحزان" والتي لقيت إعجابا كبيرا من الحضور بالحفل.

ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "اية الحلاوة دي " و " عالمي ".

وتحيي وزارة الثقافة المصرية الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، والذي يستمر ل 15 يومًا متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم: الفنان علي الحجار ومدحت صالح و مي فاروق،ومحمد محسن، ومحمد الحلو، وهشام عباس، ومحمد عدوية، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم.

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