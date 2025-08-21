مراسل القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع شمال الفاشر

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الخرطوم، إن مدينة الفاشر تشهد منذ صباح اليوم قصفًا مكثفًا نفذه الجيش السوداني على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع شمال المدينة، في ظل استمرار الحصار المفروض عليها منذ أسابيع.

وأضاف، خلال رسالته على الهواء، أن الوضع الإنساني داخل الفاشر يزداد سوءًا، حيث تعاني المدينة من انعدام شبه كامل لمقومات الحياة الأساسية، وغياب الخدمات الصحية نتيجة النقص الكبير في الكوادر الطبية، إلى جانب سياسة «التجويع الممنهج» التي يتهم الأهالي قوات الدعم السريع بممارستها عبر منع دخول المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي كان قد اتهم الدعم السريع باستهداف إحدى قوافل المساعدات، بينما نفى الجيش السوداني مسؤوليته عن ذلك، مؤكدًا أن الدعم السريع هو من يستهدف القوافل الإنسانية والمدنيين.

وأوضح أن المعسكرات الخاصة بالنازحين، مثل معسكر كلمة وبشوق، تعرضت لهجمات متكررة من جانب قوات الدعم السريع، ما فاقم من معاناة آلاف المدنيين الذين يعيشون ظروفًا إنسانية وصفت بالكبيرة والخطيرة.

وأكد المراسل أن هناك مناشدات متواصلة من النازحين واللاجئين بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مئات الآلاف من سكان الفاشر، في ظل موجات نزوح جديدة نحو أطراف المدينة بحثًا عن الغذاء والدواء.