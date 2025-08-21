الكويت تطالب بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات للمحتاجين في السودان

عبرت الكويت عن بالغ قلق دولة الكويت إزاء التدهور المتسارع للوضع الإنساني الذي يعاني من وطأته شعب السودان ولبلوغ مستوى الاحتياجات الإنسانية مستويات حرجة نتيجة الوضع القائم.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية ، فقد طالب الكويت كافة الأطراف باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وتسهيل وصولها إليهم وفقا للالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الإنساني الدولي وإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان للعام 2023.

وشددت الخارجية الكويتية على دعمها لما تضمنه البيان الصادر من مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان بهذا الشأن وتشيد بما تضمنه من خطوات بناءة في إطار التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوداني.