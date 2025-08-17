قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حاتم باشات: هناك فرصًا استثمارية واعدة للشركات المصرية لإعادة الإعمار بالسودان

اللواء حاتم باشات، عضو أمانة أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية والقنصل العام لمصر الأسبق بالسودان
اللواء حاتم باشات، عضو أمانة أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية والقنصل العام لمصر الأسبق بالسودان
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء حاتم باشات، عضو أمانة أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية والقنصل العام لمصر الأسبق بالسودان أن هناك فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار السودان ، مشددًا على أهمية قيام شراكات استراتيجية بين القاهرة والخرطوم لاستقطاب هذه الشركات، خاصة في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

 وأوضح باشات أن مصر بما تملكه من خبرات وقدرات يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في عملية إعادة البناء، مؤكدًا أن القطاع الخاص سيكون له دورا بارزا في هذا المسار، إذ أن انخراطه في إعادة الإعمار من شأنه تعزيز فرص التنمية الاقتصادية المستدامة، وإعادة الثقة إلى الأسواق، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

 وأضاف باشات، خلال بودكاست سودان بلس على إذاعة PROFM106.6، أن استعادة الاستقرار في السودان لن تتحقق إلا عبر رؤية متكاملة تشمل الإعمار والتنمية في آن واحد، لافتًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تستلزم خططًا عاجلة لإنعاش الاقتصاد السوداني. 

وأشار إلى أن السودان تكبد خسائر اقتصادية جسيمة خلال عام 2023 بلغت نحو 15 مليار دولار، وهو ما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل الحرب والظروف السياسية المعقدة. 

في سياق متصل، حذر باشات من وجود مؤامرة تستهدف تقسيم السودان إلى خمسة أقاليم، عبر إتاحة الفرصة لسيطرة المخابرات الأجنبية والمنظمات المشبوهة على مفاصل الدولة، تمهيدًا لفرض قرارات أممية تؤدي إلى تقسيم البلاد إلى أقاليم حكم ذاتي، ثم إلى خمس دويلات صغيرة. 

وشدد على أن هذه المخططات لا تقتصر على التفتيت الجغرافي فقط، بل تشمل أيضًا مسح الكفاءات والكوادر والعقول الوطنية وقيادات السودان من الحياة العامة، بحيث لا يبقى صوت يعلو فوق صوت المخابرات الأجنبية والتنظيمات المشبوهة القاتلة.

