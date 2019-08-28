اطلالة مثيرة للجدل لـ دارين حداد على إنستجرام

نشرت الفنانة التونسية دارين حداد صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت دارين حداد بإطلالة مثيرة للجدل بإرتدائها قميصا شفافا بهوت شورت قصير.





ولم تتكلف دارين حداد بوضع الاكسسوارات المكلفة واعتمدت علي مظهرها الجذاب مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها .





ولقيت الصورة ردوداً واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "عسولة" و " الجمال التونسي".



