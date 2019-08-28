الحقيقة الكاملة.. ابن حسن حمدي يكشف عن تفاصيل نقل رئيس الأهلي إلى سجن طره

كشف ابن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، عن حقيقة إلقاء القبض على والده خلال الأيام القليلة الماضية، ونقله إلى سجن طرة، بسبب بعض قضايا الفساد.





وكتب تيمور حمدي، عبر حسابه على فيس بوك، منشورا يؤكد فيه ان والده لم يتم القبض عليه، وقال:" أصدقائي الأعزاء.. أود ان أشكر كل من اتصل بي وبالوالد (كابتن حسن حمدي) للاطمئنان عليه في خلال اليومين السابقين بسبب ما نٌشر من أخبار غير صحيحة وكاذبة تحت عنوان (القبض على حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق فجر أول أمس ونقله الى سجن طرة)..... بتاريخ 25 /8 /2019".





واضاف تيمور حسن حمدي:" فالكابتن حسن حمدي ووالدتي وعائلتي وعائلة أختي جميعنا في مارينا الساحل الشمالي نقضى إجازة الصيف حتى نهاية أغسطس ان شاء الله" مُستطردًا:" والجدير بالذكر ان مؤسسة الاهرام قامت بتكريم والدي بتاريخ 1 /10 /2018 على ما قام به من إنجازات غير مسبوقة طوال فترة عمله بالمؤسسة"





وأكمل تيمور حسن حمدي:" وبعد إلحاح شديد جدًا جدًا جدًا من الأصدقاء والأقارب طٌلب منى التنويه بعدم صحة هذا الخبر على صفحتي الخاصة".



