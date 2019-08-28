ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رجعي الباقي للوزير.. بوتين يدفع 5 آلاف روبل لشراء آيس كريم لـ أردوغان.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:44 ص
اردوغان وبوتين
اردوغان وبوتين
قسم الخارجي
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان لتناول "آيس كريم" خلال زيارة الأخير إلى موسكو، الثلاثاء.

ويعتبر شراء الـ"آيس كريم" تقليدا في روسيا عند زيارة رئيس دولة ما برفقة بوتين إلى معرض الطيران الدولي (ماكس 2019)، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وظهر الرئيس الروسي هو وأردوغان وهما يقفان أمام بائعة "آيس كريم" حيث قام بوتين بدفع مبلغ 5 آلاف روبل أخرجها من جيبه، وقال للبائعة "أعيدي الباقي للوزير"، في إشارة إلى وزير التجارة الروسي، بحسب الوكالة الروسية.

وظهر الرئيس التركي مبتسما وهو يأخذ الآيس كريم من يد بوتين قبل أن يقوم بأكلها، وسط حراسة الشخصية، 

وبينما كان بوتين يتحدث مع الوزير والبائعة بدا أردوغان منشغلا بأكل الايس كريم.

ويزور أردوغان روسيا للتباحث مع بوتين بشأن التطورات الأخيرة التي تشهدها محافظة إدلب السورية، بعد قصف رتل عسكري تركي تجاوز الحدود مع سوريا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيارة قصيرة للقاء بوتين .. الرئيس التركي يزور موسكو

ترشيحاتنا

الملايكة هي السر.. أحمد صلاح حسني: رسمت تاتو لأمي على كتفي الشمال

بعد 17 ساعة جراحة.. إعادة يد نجار بعد قطعها بمنشار.. صور

مفاجأة.. مايك بومبيو يعرض مساعدة إيران مقابل أمن الأمريكيين

مدرب الداخلية السابق: أحمد علاء في الأهلي يعيد تجربة سعد سمير

مصري يروع المواطنين في الكويت بالساطور.. والشرطة تتدخل

كشف لغز المصريين القدماء.. كيف بنوا المعابد والمقابر في أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول