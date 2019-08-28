رجعي الباقي للوزير.. بوتين يدفع 5 آلاف روبل لشراء آيس كريم لـ أردوغان.. فيديو

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان لتناول "آيس كريم" خلال زيارة الأخير إلى موسكو، الثلاثاء.





ويعتبر شراء الـ"آيس كريم" تقليدا في روسيا عند زيارة رئيس دولة ما برفقة بوتين إلى معرض الطيران الدولي (ماكس 2019)، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.





وظهر الرئيس الروسي هو وأردوغان وهما يقفان أمام بائعة "آيس كريم" حيث قام بوتين بدفع مبلغ 5 آلاف روبل أخرجها من جيبه، وقال للبائعة "أعيدي الباقي للوزير"، في إشارة إلى وزير التجارة الروسي، بحسب الوكالة الروسية.





وظهر الرئيس التركي مبتسما وهو يأخذ الآيس كريم من يد بوتين قبل أن يقوم بأكلها، وسط حراسة الشخصية،





وبينما كان بوتين يتحدث مع الوزير والبائعة بدا أردوغان منشغلا بأكل الايس كريم.



