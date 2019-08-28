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دلع قطتك .. فندق للقطط بالغردقة والسهر بـ 2000 جنيه

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:13 ص
دلع قطتك...فندق للقطط
دلع قطتك...فندق للقطط بالغردقة والسهر ب٢٠٠٠جنية
ابراهيم جادالله
لم يمر كثيرا على الجدل المثار حول واقعة إقامة فندق للكلاب الغردقة لتأتى المفاجأة، وهو فندق خاص بسائحة ألمانية الجنسية لاستقبال "القطط فقط"، وتوفير إقامتها ببرامج فاخرة، من استجمام ولعب نهارًا وهدوء واسترخاء ليلًا على أضواءٍ خافتة وموسيقى كلاسيكية تناسبها.

حيث يستقبل الفندق القطط من السياح لتوفير عناء رعايتها لها خلال فترة استجمامهم أثناء زيارة الغردقة، ليحل الفندق محل الأسرة التي تعول الحيوان الأليف وتوفير كل احتياجاته.

وقالت "أليكساندرا"، ألمانية الجنسية ومسئولة الفندق، إنه الأول من نوعه لاستضافة القطط، ويعمل منذ فترة طويلة بمدينة الغردقة، حيث يعمل على استقبال القطط مع الوافدين من الجنسيات المختلفة، مشيرًة إلى أن الفندق أو بالمعنى الأوضح مقر استضافة القطط مجهز بكل أدوات الوقاية والترفيه، حيث يتم توفير سرير لكل قط، وسفرة خاصة مخصصة للأكل، وألعاب ترفيه، وحمام مجهز بكل أنواع الكريمات الطبية للاستحمام.

وأضافت أليكساندرا، أن الفندق يسكنه 48 قطا وقطة بأنواع مختلفة من السلالات، يتواجد منها عدد والباقي خارج مقر الضيافة، لدواعي سفرها مع أصحابها خلال الإجازات، ولفتت إلى أن هناك موعدا معينا يمكن لأصحاب القطط زيارة حيواناتهم بالمكان وهو من الـ9 صباحًا حتى الـ5 مساءً وبعدها تمنع زيارتهم.

وأكدت أن هناك إشرافا طبيا بيطريا، وتوفير الأمصال الطبية للكشف والوقاية الخاصة بالقطط، قائلةً: "القطط حيوان لطيف يحتاج رعاية خاصة واهتمام زائد" وتصل تكلفة إقامة القطة في الشهر مبلغ 2000 جنيه مصري.
دلع قطتك .. فندق للقطط بالغردقة والسهر بـ 2000 جنيه
دلع قطتك .. فندق للقطط بالغردقة والسهر بـ 2000 جنيه
دلع قطتك .. فندق للقطط بالغردقة والسهر بـ 2000 جنيه
دلع قطتك .. فندق للقطط بالغردقة والسهر بـ 2000 جنيه
دلع قطتك .. فندق للقطط بالغردقة والسهر بـ 2000 جنيه

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