اتحاد الصناعات: تراجع سعر الفائدة يزيد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي

رحب المجتمع الصناعي بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة . مشيرا إلى أن القرار يعمل على زيادة الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي ويساهم فى خلق مناخ للاعمال .



وقال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز وعضو غرفة الصناعات الغذائية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قرار تخفيض سعر الفائدة الذى اتخذه البنك المركزي يصب في صالح الاقتصاد المصرى .



وأوضح شحاته أن تراجع الفائدة يعمل على إنعاش الاستثمار ويساهم فى خلق فرص جديدة أمام الاستثمار الخاص . مشيرا إلى أن ارتفاع اسعار الفائدة تعد عائقا أمام الاستثمار للقطاعات الصغيرة والمتوسطة.



واتفق معه في الرأي محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية الذي أشار إلى أن خفض سعر الفائدة يعتبر قرارا جيدا، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدعم من خلال إصدار عدد من القرارات الخاصة بأسعار المحروقات والأراضى ليساهم بالنهوض بالقطاع الصناعي والاستثمار به باعتباره قاطرة النمو فى هذه المرحلة.



من جانبه ،قال بهاء ديمتري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إن تراجع سعر الفائدة يعد اتجاه محمودا وقرارا جيدا مشيرا إلى أن المجتمع الصناعي يطمح أن تتراجع أسعار الفائدة وتعود لمعدلاتها قبل قرار التعويم والتي كانت تبلغ 10٪.

ونوه بأن قرار التخفيض والعودة لما كانت عليه يجذب للسوق المصري للإستثمار الثابت والمستدام بالقطاعات المختلفة . لافتا إلي أن معدل الفائدة 14٪ لا يزال يشجع المواطنين على التوجه للاوعية الادخارية بدلا من الاستثمار.



ووصف حسن فندي عضو غرفة الصناعات الغذائية قرار خفض سعر الفائدة بالهام والجيد لدفع عجلة التنمية . منوها بأهمية عودة الفائدة إلى المعدلات المناسبة خاصة وأنها ستكون أحد القرارات الايجابية في تلك المرحلة .



واعتبر أن معدل الفائدة مازال مرتفعا ويحتاج للتخفيض بنسبة اكبر حتي يتم دفع الأموال المدخرة للمشاريع الاستثمارية ما يساهم في زيادة رؤوس الأموال في السوق المحلي وتشغيل الأيدي العاملة.



وكان البنك المركزي المصري، قد قرر الخميس الماضي، خفض سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25 و15.25 و14.75%، على الترتيب،

