الفراغ والوسواس القهري .. أسباب وعلاج ظاهرة انتزاع شعر الجسم .. فيديو

قالت الدكتور صفاء عراقي، إستشاري الطب النفسي، إن ظاهرة " هوس شد الشعر" منتشرة لدى الأطفال، لافتة إلى أن النوع الأكثر رواجًا هو شد شعر الرأس والرموش.



وتابعت صفاء عراقي، خلال لقائها ببرنامج " صباحك مصري" المذاع عبر فضائية MBC مصر، اليوم الأربعاء، أن هناك خطورة من هذه الظاهرة نتيجة لابتلاع الأطفال للشعر المنتزع من الرأس، مشيرة إلى أنه من الضروري متابعة الأمهات للأطفال المصابين بهوس شد الشعر.



وأفادت بأنه يجب أن يخضع الأطفال لجلسات تغيير السلوك لعلاج ظاهرة هوس الشعر، مضيفة أن العمر المناسب لتلقي الجلسات 8 أعوام.



وأردفت أنه من الصعب تحديد دواء معين للأطفال المصابين بالهوس فى سن مبكر نتيجة لعدم وجود دواء للتخلص من الهوس.



وكشفت استشاري الطب النفسي، أن "هوس شد الشعر" له عدة أسباب منها: الفراغ، الإندماج أثناء مشاهدة التلفاز، مرض الوسواس القهري.