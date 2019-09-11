بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على عمر غادة رجب

تصدرت الفنانة غادة رجب مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من انتهاء لقائها مع أحد البرامج التلفزيونية.



غادة رجب من مواليد 26 ديسمبر1985 وتكمل عامها الـ 34 بعد شهور، ووالدها هو الدكتور رضا رجب العازف المعروف على آلة الكمان وعميد المعهد العالي للموسيقى العربية سابقا وأمها أيضا خريجة كلية التربية الموسيقية.



وقد تحدثت غادة رجب في اللقاء التلفزيوني عن حياتها الفنية والشخصية كما قدمت مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.



ومن أبرز تصريحاتها قولها "أفضل الجلوس في المنزل وطبخ الاكلات الشعبية مثل الحمام المحشي والملوخية والمسقعة والبط".



وقالت :"قمت بغناء جميع اللهجات مثل التونسي والعراقي والخليجي مؤخرا من كلمات الشاعر الأمير خالد بن سعودي فالغناء باللهجة الخليجية ليس بالأمر السهل".



وتابعت: "تجربتي مع الفنان محمد صبحي من خلال مسرحية "فيلم كده وكده" لا أنساها فهي أكثر من رائعة".

