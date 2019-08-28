ميناء دمياط يستقبل 5 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتين حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة.





وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13 ألفا و800 طن يوريا، وألفين و100 طن رمل و3 آلاف و342 طن فوسفات.





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9 آلاف و887 طن ذرة و27 ألف طن قمح و15 ألفا و206 أطنان حديد وألفينو 275 طن خشب زان و5 آلاف و524 طن سكر و5 آلاف و280 طن أرز، و4 آلاف و260 طن كلوريد ايثلين.‎





وبلغت حركة الصادر من الحاويات 4 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 277 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 308 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61 ألفا و493 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23 ألفا و529 طنا من الحبوب والغلال.