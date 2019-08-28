وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمــد زكــــى القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى .. بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها:-



يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1441 هـ أن نُــــعرب لكم والمجلس الأعلـــــى للقــــوات المســـلحة والقــادة والضباط وضبـــــاط الصـــف والصـــناع العســـكريين وجنــــود القــــوات المســــلحة البـــاسلة عن أصــدق التهانـــى وأسمــــى الأمانــــــى .



إننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تؤكد وتُجسد قيم العطاء والتضحية فإننا ندعو الله عز وجل أن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.



حفــــظ الله جيش مصـر الباسل ورعـــــاه وكلل بالنجاح كل خُطاه لترسيخ دعائم الإستقرار والنصر والنماء لمصر الكنانة على مر الزمان.



كما بعث " وزير الداخلية " برقية تهنئة للفريق محمـــد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. بمناسبة العام الهجرى الجديد.. جاء بها:-

يسُــرنى وهيئة الشــرطة بمناسبة قرب حُلول العام الهجرى الجديد 1441هـ أن نبعث لســـــيادتكم وقــــادة وضبــــاط وجنـــود قـــواتنــــا المســــلحة بأخـــلص التهــــــانى وأسمـــــى الأمـــــانى متمنيـن لكــم مزيــــدًا من الرفعــــة والتقـــــدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنـــا المسـلحة الباســلة درعــًا قويـــًا وأن يُهيـــىء لهـــا من فضـــله مزيــدًا من التقـدم والنجاح.



وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير.

