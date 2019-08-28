تركيب كاميرات مراقبة بمرور الزقازيق في الشرقية .. صور

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منظومة تركيب كاميرات مراقبة الشوارع والميادين العامة بغرفة المراقبة المركزية بإدارة مرور الزقازيق ، تمهيدًا للتشغيل التجريبي خلال الأيام القادمة، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على مداخل ومخارج المدينة والمساعدة في تأمين المنشآت الحيوية والهامة ومراقبة حركة السيارات للتأكد من إلتزام أصحابها بالقواعد المنظمة للمرور.



جاء ذلك برفقة اللواء عاطف مهران مدير الأمن، واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومحمد الصافي السكرتير العام المساعد، والعميد رضا فوزي مدير إدارة المرور.



وشدد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من التركيب والتشغيل الفني للكاميرات للربط بين مراكز( القنايات - ديرب نجم - بلبيس - منيا القمح ) و مدينة الزقازيق للإرتقاء بمنظومة المرور ولإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي، متفقدا صالة تراخيص السيارات للإطمئنان على سير العمل بإدارة المرور ، مشيدًا بحسن سير وانتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم لإنهاء مصالحهم.



كما إطلع محافظ الشرقية على الخرائط الخاصة بتنسيق وتعديل المحاور المرورية الجديده لشارعي طلبة عويضة والغشام لخلق السيولة المرورية المطلوبة وللتيسير على أصحاب السيارات وتوفير ممرات آمنه لعبور المواطنين ، واطلع المحافظ على الأماكن المحددة لإنشاء المطبات الصناعية " عين القطة" ، مؤكدًا مدير إدارة المرور بوضع إشارات رقمية ضوئية مزودة بعواكس فسفورية أرضية مع البدء في تخطيط الشوارع وتحديد أماكن عبور للمشاه .



وراجع المحافظ الخرائط الخاصة بتنسيق وتعديل المحاور المرورية الجديدة لكوبري شرويدة والجامعة ، مشددًا على سرعة الإنتهاء من التنفيذ خلال إسبوعين لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة ، كما وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق برفع الإشغالات بمنطقتي كوبري شرويدة والجامعة والبدء في طلاء واجهات المباني والإنتهاء منها مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.



وأكد محافظ الشرقية على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بالبدء في تطبيق تسيير الحركة المرورية في إتجاة واحد بالشوارع الرئيسية بدلًا من إتجاهين وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة واللازمة.