الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن وضعية للنوم تضر الجسم، منوهًا بأن الله تعالى يكرهها لعبده.



وأوضحت «الإفتاء» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النوم على البطن؛ لأنه يضر بالجسد، مستدلة بما رواه أبو داود، أن طخفة بن قيس الغفاري، قال: فبينما أنا مضطجع من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: «إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل»، فنظرت فإذا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.



واستشهدت بما رواه البخاري، أنه قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ".