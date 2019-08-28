مخبأة داخل حقائبه.. ضبط طبنجة مع راكب مصري في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى لمطار القاهرة مبنى الركاب رقم 1 برئاسة أميرة عطيه نجدى من ضبط محاولة تهريب طبنجة صوت وعدة طلقات خاصة بها مع راكب مصري قادم من إيطاليا.



قالت مصادر جمركية، أنه بناء على إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي بالاشتباه فى محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة القادمة خطوط شركة إير إيطاليا القادمة من مالبنزا بإيطاليا تهريب بضائع ممنوعة، بتفتيش حقائبه تبين وجود طبنجة صوت وعدة طلقات خاصة بها مخبأة داخل حقيبة.



قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.