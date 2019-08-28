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رياضة

الأهلي سادس الشياطين الحمر على مستوى العالم .. اقرأ التفاصيل

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:52 م
صورة من الصحيفة
صورة من الصحيفة
أحمد هاني
اختارت صحيفة "آس" المكسيكية، النادي الأهلي في المركز السادس ضمن الأندية التي تحمل أسم "الشياطين الحمر" حول العالم وذلك بعد استطلاع أجرته الجريدة.

وحسب ما كشفه الإستطلاع جاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الأول، أما فريق إنديبندينتي الأرجنتيني جاء ثانيا، أما منتخب بلجيكا فجاء في المركز الخامس قبل الأهلي النادي بمرتبة واحدة.

وتفوق النادي الأهلي في الاستطلاع على كل من أچاكسيو الفرنسي و كايزرسلاوترن الألماني.

وأشادت الصحيفة بتاريخ النادي الأهلي وذلك بعرض البطولات حيث نشرت أن القلعة الحمراء لديها 41 بطولة محلية و 8 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، وهو ثاني أكثر أندية العالم حصولا على البطولات القارية بعد ريال مدريد.

وأبرزت الصحيفة أسطورة النادي محمود الخطيب و رئيس النادي الحالي في "بانر"، معتبرا "بيبو" الشخصية التاريخية للنادي.
الأهلي سادس الشياطين الحمر على مستوى العالم .. اقرأ التفاصيل

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