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رياضة

شباب الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية.. وديًا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي (مواليد 1999) على فريق الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، الأربعاء، ضمن استعدادت الفريق للمشاركة في بطولة الجمهورية.

سجل ثلاثية الأهلي صالح نصر وزياد طارق ومصطفى فوزي.

ويستهل فريق شباب الأهلي مشواره في بطولة الجمهورية، يوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر المقبل بمواجهة ضيفه، سموحة، قبل أن يلتقي مع الزمالك في لقاء القمة بالجولة الثانية.

ويضم الجهاز الفني لفريق (مواليد 99) بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عيد مديرًا إدرايًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات.

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