سامح كامل: المنطقة الترفيهية بـ اهلي مدينة نصر أنشئت بأحدث التصميمات

أكد سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي، إن افتتاح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر، يأتي ضمن الخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التي اعتمدها مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب.



وأضاف أن المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر شهدت لأول مرة في الأندية المصرية إنشاء بحيرة مزوّدة بالأمواج الصناعية وفقًا لأحدث التصميمات في هذا الصدد.. كما شهدت أيضًا إنشاء حمامَيْ سباحة؛ أحدهما للكبار والآخر للأطفال، إلى جانب تخصيص أماكن وتراس مكشوفة لجلوس الأعضاء، فضلا عن المنافذ الخدمية المتعددة والتي تلبّي كافة كافة احتياجات أعضاء النادي.



وأشار إلى أن الأعمال الإنشائية التي تحققت في عهد المجلس الحالي تبقى بمثابة إنجاز كبير، خاصة وأنها جميعًا تحققت في زمنٍ قياسي، وقال: “أنجزنا العديد من الأعمال الإنشائية في فترة زمنية لم تزد على سنة وأربعة أشهر فقط، وهو الأمر الذي يبقى بمثابة نتاج عمل كبير بفضل الدعم الرائع من مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب.”



وأوضح: "إننا نجحنا في الانتهاء من العديد من المشروعات الإنشائية؛ منها صالتا الكاراتيه والجمباز في مقر النادي بالجزيرة، إلى جانب تطوير الأسوار والبوابات، فضلا عن افتتاح منطقة الخدمات الجديدة بفرع مدينة نصر، إلى جانب بدء أعمال إنشاء صالات الاسكواش، والكاراتيه، والجمباز، في فرع الشيخ زايد، مع تجهيز مناطق لجلوس الأعضاء"



وأكد المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي، أنه تم وضع تصور للمرحلة الأولى من عملية إنشاء فرع التجمع الخامس بالإضافة إلى الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، قد افتتح اليوم، الأربعاء، المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر.



يأتي هذا في إطار الخطة الإنشائية التي اعتمدها مجلس الإدارة لتطوير كافة فروع النادي، والتي تهدف إلى وضع الأهلي في المكانة التي يستحقها، وتقديم أفضل الخدمات وبما يليق بأعضاء الجمعية العمومية.