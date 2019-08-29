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رياضة

بسبب المدير الفني.. اتحاد الكرة يؤجل مباراة ودية مع البرازيل

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:12 ص
للجنة الخماسية المؤقتة
للجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة
يسري غازي
قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تأجيل البت في العرض المقدم للمنتخب الوطني الأول بأداء مباراة ودية مع منتخب البرازيل بالإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل لحين تعيين الجهاز الفني للفريق.

وتفاصيل اللجنة المؤقتة بين العديد من الأسماء البارزة لقيادة الفراعنة الكبار خلفا المكسيكى خافيير أجيرى يأتى فى مقدمتهم حسن شحاتة وحسام البدرى وحسام حسن وإيهاب جلال.

ويستعد منتخب مصر الوطنى للمشاركة ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022.

ومن المقرر أن تحسم اللجنة المؤقتة هوية مدرب الفراعنة الكبار خلال الساعات القادمة أول المهمة وتشكيل الجهاز المعاون.

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