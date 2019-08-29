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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:49 ص
صدى البلد
محمد صبيح

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر ف جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وعززت من ارتفاع المؤشرات في بداية التعاملات؛ مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 1.2% مسجلا مستوى 14774 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.50% مسجلا مستوى 553 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.66%.

وبلغت قيمة التداول بمستهل تعاملات اخر الاسبوع نحو 97.6 مليون جنيه من خلال كمية تداول 17.8 مليون سهم بتنفيذ 1763 صفقة.




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