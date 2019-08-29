بعد خبر زواجها من عمرو دياب.. أول تعليق وظهور لـ دينا الشربينى.. صور

بعد نشر الفنانة الكويتية هند البلوشي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، عن زواج النجم عمرو دياب ودينا الشربيني، وذلك بعد قيام «البلوشي» بتعديل تعليقها على صورة عمرو دياب ودينا الشربيني، وأضافت في التعليق مسمى زوجته، تأكد بذلك خبر الزواج رسميًا.



ونشرت الفنانة دينا الشربينى مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير جديدة لها معلقة عليها: "أنا سعيدة"، بعدسة المصور كريم نور.



ولفتت الفنانة دينا الشربينى الأنظار بإطلالتها المثيرة، وظهرت ببلوزة قصيرة للغاية من دون أكمام، ونسقت معها تنورة اتسمت بنقوشات الورد المبهجة.



واعتمدت الفنانة دينا الشربينى على خصلات شعرها الكيرلى، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة من لون بشرتها.



وكانت هند البلوشي كتبت في التعليق الأول على الصورة سالفة الذكر: «صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب سجلت لحظة من أسعد لحظات حياتي كما سجل بفنه تاريخا لا يكرر»، ولم تذكر «الشربيني»، لتقوم بعدها بتعديل التعليق وتضيف «وزوجته الفنانة #دينا_الشربينى».



