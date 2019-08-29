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رياضة

عاجل .. ديلي ميل تكشف وجهة محمد النني في الدوري التركي

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:36 م
محمد الننى
محمد الننى
منتصر الرفاعى
كشفت جريدة ديلي ميل الإنجليزية، أن محمد النني لاعب وسط أرسنال يستعد للانتقال إلى فريق بشكتاش التركي خلال ساعات.

وقالت الجريدة غن أيام محمد الننى باتت معدودة في أرسنال خاصة بعد تأكيد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال على عدم حاجته لخدمات النني ومدافع الفريق شكودران موستافي .. علمًا بأن فترة الانتقالات تنتهي يوم الأحد المقبل.

وأفادت ديلي ميل في تقريرها ظهر الخميس أن محمد النني وافق على الانتقال لبشكتاش لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان بشكتاش التركي دخل سباق لضم محمد النني ويبدو أنه تفوق على أندية جالاتا سراي وفينيرباخشه وبوردو التي رغبت في ضم الفرعون المصري.

ومن المتوقع أن يقوم بشكتاش بتسديد راتب النني هذا الموسم.

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